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#ليبيا_الآن| يواصل المجلس البلدي #أبوسليم، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصح…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| يواصل المجلس البلدي #أبوسليم، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، أعمل شفط مياه الأمطار بمحلة المشروع الخط رقم 1.





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