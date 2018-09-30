ليبيا_الآن| وزعت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #طرابلس، حقائب صحية خاصة للنا…

#ليبيا_الآن| وزعت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #طرابلس، حقائب صحية خاصة للنازحين من فئة النساء والأطفال، ل16 عائلة بمدرسة الهادى عرفة، ضمن الشراكة والتعاون بين الأمانة العامه لجمعية الهلال الأحمر الليبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسيستمر البرنامج لتغطية كافة المراكز داخل المدينة.
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