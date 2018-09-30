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#ليبيا_الآن| حرمان المرأة في حقها الطبيعي المنصوص عليه شرعاً في التملك والميراث…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| حرمان المرأة في حقها الطبيعي المنصوص عليه شرعاً في التملك والميراث، من أكثر أشكال القمع التي قد تُمارس ضدها، وللأسف يحدث ذلك في بعض المدن والعائلات في #ليبيا.
برأيكم هل ظاهرة حرمان النساء من الميراث في ليبيا منتشرة بشكل كبير؟

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