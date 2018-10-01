#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية #مصراتة – والخاصة بإعداد وتقييم محطات توزيع الوقود المنشأة بعد سنة 2011 – مع لجنة الأزمة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة آلية العمل والنشاط.
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