ليبيا_الآن | وقّعت إدارة مستشفى #زوارة البحري العام وإدارة المستشفى الجهوي ال…

#ليبيا_الآن | وقّعت إدارة مستشفى #زوارة البحري العام وإدارة المستشفى الجهوي الصادق المقدم في مدينة #جربة التونسية اتفاقية لتجديد التوأمة فيما بينهما. وتشمل مجالات التعاون في الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات الإدارة والمالية والنشاطات الطبية وشبه الطبية،مع وضع خطة عمل مع دراسة زيادة سبل التعاون بين المؤسستين.
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