عاجل

#ليبيا_الآن | وقّعت إدارة مستشفى #زوارة البحري العام وإدارة المستشفى الجهوي ال…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقّعت إدارة مستشفى #زوارة البحري العام وإدارة المستشفى الجهوي الصادق المقدم في مدينة #جربة التونسية اتفاقية لتجديد التوأمة فيما بينهما. وتشمل مجالات التعاون في الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات الإدارة والمالية والنشاطات الطبية وشبه الطبية،مع وضع خطة عمل مع دراسة زيادة سبل التعاون بين المؤسستين.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك