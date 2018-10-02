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#ليبيا_الآن| واصل مهندسون وفنيون بدائرة توزيع مشروع #الهضبة، أعمال صيانة كوابل…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| واصل مهندسون وفنيون بدائرة توزيع مشروع #الهضبة، أعمال صيانة كوابل الضغط العالي في محطة #الميدليك بطريق المطار، وشملت تنفيذ عدد أربعة رؤوس كوابل ضغط عالي، بإتجاه خزانات النفط وشارع التسليح.





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