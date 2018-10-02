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#عاجل| مصلحة المطارات تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة بعد تعليق الرحلات ل…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|

مصلحة المطارات تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة بعد تعليق الرحلات لعدة ساعات صباح اليوم الثلاثاء.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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