ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة ا…

#ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة الليبية بمبناها الجديد المملوك للدولة الليبية بالعاصمة الأمريكية #واشنطن، للأطلع على سير العمل، وتفقد القسم القنصلي الذي يقدم خدمات مباشرة لليبيين المقيمين فيها، والقسم السياسي والأكاديمي.
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