ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة ا…

#ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة الليبية بمبناها الجديد المملوك للدولة الليبية بالعاصمة الأمريكية #واشنطن، للأطلع على سير العمل، وتفقد القسم القنصلي الذي يقدم خدمات مباشرة لليبيين المقيمين فيها، والقسم السياسي والأكاديمي.



