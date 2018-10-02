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#ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة ا…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الإثنين، السفارة الليبية بمبناها الجديد المملوك للدولة الليبية بالعاصمة الأمريكية #واشنطن، للأطلع على سير العمل، وتفقد القسم القنصلي الذي يقدم خدمات مباشرة لليبيين المقيمين فيها، والقسم السياسي والأكاديمي.


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