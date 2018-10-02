ليبيا_الآن| زارت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الأقتصادية والإجتماعية بالمجلس ال…

#ليبيا_الآن| زارت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الأقتصادية والإجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الأثنين، مصنع الشاحنات #بتاجوراء، للاطلاع على المشاكل التي تواجه مجلس إدارة المصنع، من حيث تحصيل الديون المستحق أغلبها من الجهات العامة، وعدم رصد ميزانية للمصنع حتى الآن.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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