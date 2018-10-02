عاجل

#ليبيا_الآن| زارت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الأقتصادية والإجتماعية بالمجلس ال…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زارت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الأقتصادية والإجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الأثنين، مصنع الشاحنات #بتاجوراء، للاطلاع على المشاكل التي تواجه مجلس إدارة المصنع، من حيث تحصيل الديون المستحق أغلبها من الجهات العامة، وعدم رصد ميزانية للمصنع حتى الآن.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك