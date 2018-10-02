ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأ…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأثنين، مع عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، المستجدات على الساحة المحلية والدولية، والأوضاع الأمنية في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.





