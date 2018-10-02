ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأ…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأثنين، مع عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، المستجدات على الساحة المحلية والدولية، والأوضاع الأمنية في مختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| صرح رئيس المجلس العسكري #غريان أبوخريص صقر، بأن قد تمت عملية الته…
تم النشر منذُ 54 دقيقة
#ليبيا_الآن| وضعت اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤ…
تم النشر منذُ 1 ساعة
تعلم كيفية حساب وزنك المثالي .. “إنفوغرافك”
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك