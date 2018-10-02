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#ليبيا_الآن| الإنتهاء من صيانة عيادة بغداد بشارع عمرو بن عاص بوسط المدينة، تحت…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الإنتهاء من صيانة عيادة بغداد بشارع عمرو بن عاص بوسط المدينة، تحت إشراف مكتب المشروعات بلدية #بنغازي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً لقطاع الصحة ضمن برامج البلدية في إعادة الإستقرار بالمناطق المتضررة.




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