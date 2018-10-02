#ليبيا_الآن| الإنتهاء من صيانة عيادة بغداد بشارع عمرو بن عاص بوسط المدينة، تحت إشراف مكتب المشروعات بلدية #بنغازي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً لقطاع الصحة ضمن برامج البلدية في إعادة الإستقرار بالمناطق المتضررة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو| تصريح مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الا…
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| صندوق موازنة الاسعار: مصرف ليبيا المركزي وافق على منح الصندوق اعتمادا بق…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. #ليبي…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| نشرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، نتائج…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك