#ليبيا_الآن| الإنتهاء من صيانة عيادة بغداد بشارع عمرو بن عاص بوسط المدينة، تحت إشراف مكتب المشروعات بلدية #بنغازي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً لقطاع الصحة ضمن برامج البلدية في إعادة الإستقرار بالمناطق المتضررة.







