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#ليبيا_الآن | إستقبل عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار مدير مشروع الإستقرار …

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار مدير مشروع الإستقرار المجتمعي في المنظمة الدولية للهجرةIOM باتريك شريجنون، لبحث دعم التعاون في المجال الانساني والإعمار في المدينة. حيث كشف شريجنون أن المنظّمة ستبدأ بتنفيذ مشروع صيانة مدرسة بنغازي الثانوية للبنين وصيانة حديقة المعلم، إضافة إلى اقتراب موعد افتتاح مكتب المنظمة في المدينة.



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