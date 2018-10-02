#ليبيا_الآن | تمكّنت الكتيبة مشاة من توقيف شاحنتَيْن لتهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، إضافة للقبض على المهربين، أثناء قيام عناصر الكتيبة بدورياتٍ لتأمين حدود منطقه #الجفرة و #الفقه.
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