ليبياـالآن| جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، يرحل 36 مهاجرًا غير ش…

#ليبياـالآن| جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، يرحل 36 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية #الباكستانية إلى بلادهم، عبر مطار #معيتيقة في رحلة مباشرة إلى مطار #كراتشي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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