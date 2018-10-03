ليبياـالآن| جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، يرحل 36 مهاجرًا غير ش…

#ليبياـالآن| جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، يرحل 36 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية #الباكستانية إلى بلادهم، عبر مطار #معيتيقة في رحلة مباشرة إلى مطار #كراتشي.