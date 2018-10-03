ليبيا_الآن| باشرت وزراة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موا…

#ليبيا_الآن| باشرت وزراة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موازنة الأسعار،ومراقبة إقتصاد #طبرق، بصرف 20 ألف كيس دقيق على المخابز العاملة ببلديات “طبرق امساعد بئر الأشهب”، ولازال التوزيع مستمر لباقي الكمية.
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