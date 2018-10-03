عاجل

#ليبيا_الآن| باشرت وزراة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موا…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| باشرت وزراة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موازنة الأسعار،ومراقبة إقتصاد #طبرق، بصرف 20 ألف كيس دقيق على المخابز العاملة ببلديات “طبرق امساعد بئر الأشهب”، ولازال التوزيع مستمر لباقي الكمية.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك