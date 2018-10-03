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#ليبيا_الآن| رحل60 مهاجر غير شرعي بنغلاديشي، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رحل60 مهاجر غير شرعي بنغلاديشي، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، اليوم الأربعاء، عبر مطار امعتيقة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM Libya.


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