ليبيا_الآن| رحل60 مهاجر غير شرعي بنغلاديشي، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…

#ليبيا_الآن| رحل60 مهاجر غير شرعي بنغلاديشي، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، اليوم الأربعاء، عبر مطار امعتيقة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM Libya.



