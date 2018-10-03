ليبيا_الآن| إفتتحت أدارة الخدمات الصحية #جنزور، يوم الأثنين، عيادة العناية با…

#ليبيا_الآن| إفتتحت أدارة الخدمات الصحية #جنزور، يوم الأثنين، عيادة العناية بالثدي بالمركز الصحي شهداء عبدالجليل، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث تعمل يوميا عدأ يوم الجمعة ومن الساعة التاسعة حتى الثانية ظهراً.









