ليبيا_الآن| إفتتحت أدارة الخدمات الصحية #جنزور، يوم الأثنين، عيادة العناية با…

#ليبيا_الآن| إفتتحت أدارة الخدمات الصحية #جنزور، يوم الأثنين، عيادة العناية بالثدي بالمركز الصحي شهداء عبدالجليل، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث تعمل يوميا عدأ يوم الجمعة ومن الساعة التاسعة حتى الثانية ظهراً.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
سبب #علمي يكشف #سر الإصابة بنزلات برد قاسية توصل باحثون في #جامعة فرجينيا إل…
تم النشر منذُ 44 دقيقة
#ليبيا_الآن| أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية #طرابلس، ا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#الرائد_أخبار مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في #زوارة يرحل 137 مهاجرا غير قانو…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| رحل60 مهاجر غير شرعي بنغلاديشي، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك