ليبيا_الآن | إنعقد الملتقى المجتمعي الأول حول مشروع خطة التنمية المحلية في بلد…

#ليبيا_الآن | إنعقد الملتقى المجتمعي الأول حول مشروع خطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، تحت إشراف لجنة تنسيق اعداد خطة التنمية المحلية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون GIZ، وعن المجلس البلدي، إضافة لمسؤولي قطاعات وهيئات حكومية، وجمع من الأهالي، لبحث دعم بلديات #ليبيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة GIZ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي الليبية







