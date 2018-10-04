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#ليبيا_الآن | إنعقد الملتقى المجتمعي الأول حول مشروع خطة التنمية المحلية في بلد…

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنعقد الملتقى المجتمعي الأول حول مشروع خطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، تحت إشراف لجنة تنسيق اعداد خطة التنمية المحلية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون GIZ، وعن المجلس البلدي، إضافة لمسؤولي قطاعات وهيئات حكومية، وجمع من الأهالي، لبحث دعم بلديات #ليبيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة GIZ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي الليبية




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  • هولا الناس فى نالوت وغيرها من مدن وطنى الحبيب اما طيبين بكل او جايين من كوكب اخر ….. ابلاد ما فيهاش سيولة كيف تبي تمشى للمواطن الفقير .

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