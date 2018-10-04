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#ليبيا_الآن | أكّد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية أ…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أكّد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية أن اللجنة ستجري خلال الشهر الحالي انتخابات في 71 بلدية انتهت ولايتها. وأضاف أن اللجنة ستستلم ميزانية انتخابات المجالس المنتهية، مشيرًا إلى أنهم سيعلنون مواعيد تجهيز قوائم المرشحين في البلديات في وقتٍ قريب.

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