ليبيا_الآن | أكّد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية أ…

#ليبيا_الآن | أكّد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية أن اللجنة ستجري خلال الشهر الحالي انتخابات في 71 بلدية انتهت ولايتها. وأضاف أن اللجنة ستستلم ميزانية انتخابات المجالس المنتهية، مشيرًا إلى أنهم سيعلنون مواعيد تجهيز قوائم المرشحين في البلديات في وقتٍ قريب.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! نبدأ يومنا بصورةٍ من الصحراء في…
تم النشر منذُ 1 ساعة
عربة تسوق تتعقبك وطاولة تكشف لك الخضار التالفة .. والمزيد عبر بثنا المباشر
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| المعاهدات والأتفاقيات الدوليّة تنص على ضرورة حماية الإعلاميين العا…
تم النشر منذُ 10 ساعات
أضف تعليقـك