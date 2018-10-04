عاجل

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي #سوق_الجمعة، بالتعاون مع لجنة الأزمة على المخاب…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي #سوق_الجمعة، بالتعاون مع لجنة الأزمة على المخابز العاملة داخل نطاق عملهم، حيث تم ضبط عدد من المخالفات كعدم الإلتزام بالشروط الصحية وشروط النظافة ووزن الرغيف، وإنذار عدد من أصحاب المخابز بالقفل، وتغريمهم وتسطير محاضر ضبط بحقهم.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك