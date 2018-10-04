ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي #سوق_الجمعة، بالتعاون مع لجنة الأزمة على المخاب…

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي #سوق_الجمعة، بالتعاون مع لجنة الأزمة على المخابز العاملة داخل نطاق عملهم، حيث تم ضبط عدد من المخالفات كعدم الإلتزام بالشروط الصحية وشروط النظافة ووزن الرغيف، وإنذار عدد من أصحاب المخابز بالقفل، وتغريمهم وتسطير محاضر ضبط بحقهم.
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