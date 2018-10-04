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أبرز ما قاله عميد بلدية #مرزق ابراهيم الشاويش في حواره مع الرائد

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

أبرز ما قاله عميد بلدية #مرزق ابراهيم الشاويش في حواره مع الرائد

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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