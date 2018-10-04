ليبياـالآن| هل سيتم التحقيق في قضية الرضيع “عثمان الزوي”؟ عثمان الزوي، رضيع ل…

#ليبياـالآن| هل سيتم التحقيق في قضية الرضيع “عثمان الزوي”؟

عثمان الزوي، رضيع لم يكمل الشهر من عمره، توجه والداه به إلى مشفى #المرج بعد إصابته بالتهاب حاد في الصدر، إذ تم وضعه في قسم الحاضنات إذ تلقى مضادات حيوية عبر الوريد، لكن يبدو أن المبالغة في المضادات الحيوية تسبتت بعدم وصول الدم إلى ذرا الرضيع ما تسبب في بترها لاحقًا. ويناشد أب الطفل المسؤولين بالتحقيق في القضية.