ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في بلدية #تاجوراء بتهيئة مضخات م…

#ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في بلدية #تاجوراء بتهيئة مضخات مياه تصريف الأمطار وتنظيف غرف التفتيش، إستعدادًا لإستقبال فصل الشتاء.







