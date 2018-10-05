ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في بلدية #تاجوراء بتهيئة مضخات م…

#ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في بلدية #تاجوراء بتهيئة مضخات مياه تصريف الأمطار وتنظيف غرف التفتيش، إستعدادًا لإستقبال فصل الشتاء.
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