ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية جادو سعيد البدراني، ومدير مكتب الشركة العامة للمي…

#ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية جادو سعيد البدراني، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #يفرن – #جادو يونس ابولاحباس، ومدير مركز خدمات جادو للمياه والصرف الصحي امحمد ابوخبطة، والأعيان، سير العمل في مشروع خط آبار مياه المتلوي بمنطقة طاهر، بعد تركيب مسافة 1 كيلومتر من الأنابيب.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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