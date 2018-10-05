ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية جادو سعيد البدراني، ومدير مكتب الشركة العامة للمي…

#ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية جادو سعيد البدراني، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #يفرن – #جادو يونس ابولاحباس، ومدير مركز خدمات جادو للمياه والصرف الصحي امحمد ابوخبطة، والأعيان، سير العمل في مشروع خط آبار مياه المتلوي بمنطقة طاهر، بعد تركيب مسافة 1 كيلومتر من الأنابيب.







