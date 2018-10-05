ليبيا_الآن | أقامت عضو المجلس البلدي #تاجوراء ومسؤولة ملف الشؤون الاجتماعية ف…

#ليبيا_الآن | أقامت عضو المجلس البلدي #تاجوراء ومسؤولة ملف الشؤون الاجتماعية في المجلس صبرية سلامة جولة ميدانية، تفقدت خلالها الأضرار الناتجة عن الحرب التي شهدتها العاصمة #طرابلس الفتة الماضية في منطقة وادي الربيع محلة الوادي الغربين.
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قناة الان
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