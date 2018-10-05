ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي في مدينة #طرابلس على المخابز العاملة في نطاقه ا…

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي في مدينة #طرابلس على المخابز العاملة في نطاقه الإداري، لمتابعة إلتزامهم بشروط النظافة وبتسعية ووزن الرغيف (5 أرغفة وزن 150 جرام بدنارٍ واحد)، حيث تم ضبط بعض المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم وتغريمهم، إضافة لإقفال بعض المخابز.
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