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#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي في مدينة #طرابلس على المخابز العاملة في نطاقه ا…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي في مدينة #طرابلس على المخابز العاملة في نطاقه الإداري، لمتابعة إلتزامهم بشروط النظافة وبتسعية ووزن الرغيف (5 أرغفة وزن 150 جرام بدنارٍ واحد)، حيث تم ضبط بعض المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم وتغريمهم، إضافة لإقفال بعض المخابز.




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