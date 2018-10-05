ليبيا_الآن| أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة المقرر تنفيذها خلال عام 2018، لوضع استراتيجية الصحة بليبيا؛ مرفقة بخطة عمل لمدة 3 سنوات، متأملاً الوصول نهاية العام الحالي إلى تنفيذ البرامج المقترحة لعام 2019.
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