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#ليبيا_الآن| أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر، اليوم ال…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة المقرر تنفيذها خلال عام 2018، لوضع استراتيجية الصحة بليبيا؛ مرفقة بخطة عمل لمدة 3 سنوات، متأملاً الوصول نهاية العام الحالي إلى تنفيذ البرامج المقترحة لعام 2019.

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