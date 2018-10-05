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#ليبيا_الآن| أعلن نادي النجاح الرياضي التخصصي شطرنج – تنس طاولة بمدينة #القبة،…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن نادي النجاح الرياضي التخصصي شطرنج – تنس طاولة بمدينة #القبة، عن تعاقده مع لاعب المنتخب الليبي للشطرنج سابقا والمدرب الدولي محجوب سالم التوهامي، وعلى من يرغب بالتسجيل بالنادي، أن يكون تاريخ ميلاده من 2012 إلى 2006.



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