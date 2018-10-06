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#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تأمين …

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تأمين الجنوب الغربي لـ #ليبيا خلال اجتماعه مع مدراء أمن #الشاطئ_الغربي، #القرضة، #القطرون، #الشاطئ، و #أوباري. وبحث اللقاء العراقيل التي تواجه قوى الأمن، وضرورة العمل بشكل أكثر فاعلية لتأمين الطرق ومكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية.




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