#ليبياـالآن| بعد أشهر من أزمة النقص في إمدادات الوقود، استلمت محطات الوقود في #سبها بمساعدة مديرية الامن الوطني بالمدينة، شحنة وقود.
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شسيبكنمشستيب
الي الجميع الذين خرجوا على شهيدنا ولي امرنا الصائم يامن تدعوا انفسكم بالثوار او بمجلس النواب او اي جسم تاسس بعد نكبة فبراير كلكم مازال ماشفتوا شي بما فيكم من تدعو انفسكم بنصرة السلفية يامكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان اطباء او مهندسون نساء او رجال صغار او كبار سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
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