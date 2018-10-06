#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: استمرار الاعتداءات على آبار النهر الصناعي يهدد بإيقاف الإمداد المائي للمناطق الشمالية، من #مصراتة مرورًا بـ #غريان وانتهاءًا لـ #طرابلس.