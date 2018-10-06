#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: استمرار الاعتداءات على آبار النهر الصناعي يهدد بإيقاف الإمداد المائي للمناطق الشمالية، من #مصراتة مرورًا بـ #غريان وانتهاءًا لـ #طرابلس.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار الشركة العامة للكهرباء تنجح، السبت، في ربط الشبكة الكهربائية على…
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| مراقبة الاقتصاد في #البيضاء قرارا، تحدد أسعار الخدمات التي تق…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
مشكلة تعيق حذف حساب فيسبوك
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#بنغازي .. مدينة تتنفس رياضة “الفري ستايل” بنغازي- ليبيا (محمد البوسيفي ) رغم…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك