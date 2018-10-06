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#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: استمرار الاعتداءات على آبار النهر الصناعي يهدد…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: استمرار الاعتداءات على آبار النهر الصناعي يهدد بإيقاف الإمداد المائي للمناطق الشمالية، من #مصراتة مرورًا بـ #غريان وانتهاءًا لـ #طرابلس.

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