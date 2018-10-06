#ليبياـالآن| نقابة معملي #طرابلس: الكتب لم تصل بعد إلى المدارس، ولم تصرف حتى الآن الميزانيات التسييرية الخاصة بصيانة المدارس.
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