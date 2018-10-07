ليبياـالآن| وزير الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة تكلف العقيد “عادل حسين ا…

#ليبياـالآن| وزير الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة تكلف العقيد “عادل حسين القماطي”، بمنصب مدير للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة .
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