عاجل

#ليبياـالآن| وزير الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة تكلف العقيد “عادل حسين ا…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة تكلف العقيد “عادل حسين القماطي”، بمنصب مدير للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة .

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك