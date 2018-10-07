ليبيا_الآن| أستمرار فنيي ومهندسي دائرة توزيع مشروع الهضبة بأعمال الصيانة، اليو…

#ليبيا_الآن| أستمرار فنيي ومهندسي دائرة توزيع مشروع الهضبة بأعمال الصيانة، اليوم الأحد، شملت مد أسلاك وتركيب محولات؛ على مستوى شبكة التوزيع في منطقة طريق المطار #بطرابلس.







