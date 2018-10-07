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#ليبيا_الآن| أستمرار فنيي ومهندسي دائرة توزيع مشروع الهضبة بأعمال الصيانة، اليو…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أستمرار فنيي ومهندسي دائرة توزيع مشروع الهضبة بأعمال الصيانة، اليوم الأحد، شملت مد أسلاك وتركيب محولات؛ على مستوى شبكة التوزيع في منطقة طريق المطار #بطرابلس.




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