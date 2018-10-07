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#ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (629) لسنة 20…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (629) لسنة 2018 م، الموافقة على إنشاء بلدية تحت مسمى ( بلدية عمر المختار ) بالجبل الأخضر.

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