ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (629) لسنة 20…

#ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (629) لسنة 2018 م، الموافقة على إنشاء بلدية تحت مسمى ( بلدية عمر المختار ) بالجبل الأخضر.