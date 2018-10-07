ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار رقم (1371) لسنة 201…

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار رقم (1371) لسنة 2018م، بشأن تكليف فتحي باش آغا بمهام وزيرة الداخلية بحكومة الوفاق.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
من هو بشير القنطري رئيس هيئة الشباب والرياضة الجديد بحكومة الوفاق؟ “إنفوغرافك” …
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| أنتهت شركة الخدمات العامة تاجوراء، اليوم الأحد، من أعمال إنشاء الم…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| قام مكتب الحدائق والنظافة بفرع خدمات #طرابلس المركز، اليوم الأحد،…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
من هو فتحي باشاغا وزير الداخلية الجديد بحكومة الوفاق؟ “إنفوغرافك” #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك