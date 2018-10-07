عاجل

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار رقم (1371) لسنة 201…

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار رقم (1371) لسنة 2018م، بشأن تكليف فتحي باش آغا بمهام وزيرة الداخلية بحكومة الوفاق.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك