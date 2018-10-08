ليبيا_الآن | عُقد صباح اليوم لقاء تقابلي بين المجلس البلدي #مصراتة، ووكيل ديو…

#ليبيا_الآن | عُقد صباح اليوم لقاء تقابلي بين المجلس البلدي #مصراتة، ووكيل ديوان البلدية، وعضو مجلس الشورى ومدير الموارد البشرية في البلدية، مع الفريق الاستشاري التابع لرابطة خرجي مصراتة من جامعة #طرابلس، للتعريف بما يقومون به من أعمال، وما يمكنهم تقديمه من مساعدات وإستشارات لحل بعض المختنقات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
أحد أعلام التعليم في ليبيا الأستاذ” إبراهيم الفلاح”. #ليبيا
تم النشر منذُ 36 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | إحتفلت جامعة #بنغازي بالذكرى الخمسين لوضع حجر الأساس في المدينة …
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
وزارة الصحة تطالب حالات مرضى أورام زراعة النخاع بموافاتها بالتالي… “إنفوغرافيك…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك