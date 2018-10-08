ليبيا_الآن | عُقد صباح اليوم لقاء تقابلي بين المجلس البلدي #مصراتة، ووكيل ديو…

#ليبيا_الآن | عُقد صباح اليوم لقاء تقابلي بين المجلس البلدي #مصراتة، ووكيل ديوان البلدية، وعضو مجلس الشورى ومدير الموارد البشرية في البلدية، مع الفريق الاستشاري التابع لرابطة خرجي مصراتة من جامعة #طرابلس، للتعريف بما يقومون به من أعمال، وما يمكنهم تقديمه من مساعدات وإستشارات لحل بعض المختنقات.





