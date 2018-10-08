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#الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يناقش، الاثنين، مع السفير …

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يناقش، الاثنين، مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوقشنا”، آخر المستجدات على الساحة الليبية، خاصة فيما يتعلق بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي، والإصلاحات الاقتصادية، وما شهدته #طرابلس من أحداث أمنية مؤخرا، والأوضاع الإنسانية للنازحين.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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