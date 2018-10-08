ليبيا_الآن | نفت وزارة الحكم المحلّي التابعة لحكومة الوفاق الإشاعات المتداول ح…

#ليبيا_الآن | نفت وزارة الحكم المحلّي التابعة لحكومة الوفاق الإشاعات المتداول حول تقديم الوزير بداد قنصو إستقالته على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدةً أن هذه الصفحة مزورة و لاتمثل الوزير، وبأن قنصو مستمر في عمله كالعادة.