عاجل

#ليبيا_الآن | نفت وزارة الحكم المحلّي التابعة لحكومة الوفاق الإشاعات المتداول ح…

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نفت وزارة الحكم المحلّي التابعة لحكومة الوفاق الإشاعات المتداول حول تقديم الوزير بداد قنصو إستقالته على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدةً أن هذه الصفحة مزورة و لاتمثل الوزير، وبأن قنصو مستمر في عمله كالعادة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك