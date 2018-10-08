عاجل

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الاثنين، والسفير الألماني لدى ليبيا، العلاقات الثائية بين البلدين، خصوصاً مع الجمهورية الألمانية بإعتبارها أحد الدول المانحة في الإتحاد الأوروبي بمجال الهجرة غير الشرعية.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك