ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الاثنين، والسفير الألماني لدى ليبيا، العلاقات الثائية بين البلدين، خصوصاً مع الجمهورية الألمانية بإعتبارها أحد الدول المانحة في الإتحاد الأوروبي بمجال الهجرة غير الشرعية.
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