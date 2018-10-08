ليبيا_الآن| بحث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الأثنين، و…

#ليبيا_الآن| بحث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، اليوم الأثنين، ووفد مشترك بين الإتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، التعاون بين فرع #تاجوراء ووكالة المنظمة الدولية للهجرة IOM، ومدى استفادة نزلاء المركز من المساعدات والمشاريع التي تم الإتفاق على تنفيذها ( مواد التنظيف ، الصيانة، العودة الطوعية ، الجانب الطبي).









