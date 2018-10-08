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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع عدد من أعضاء مجلس أعيان …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع عدد من أعضاء مجلس أعيان وحكماء سرت، لمناقشة أسباب الخلاف الحاصل داخل المجلس البلدي. وقرر الأعيان تشكيل لجنة تتولى التواصل مع عدد من أعضاء المجلس البلدي لبحث كيفية معالجة الخلافات داخل المدينة.


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