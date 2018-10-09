#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازى عبدالرحمن العبار، اليوم الثلاثاء، والسفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكير، دعم بريطانيا الإستقرار وإعادة الإعمار بالمدينة، وتوفير معدات كشف الإلغام لإزالة الإلغام، ومشروع توعوي حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.







