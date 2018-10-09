#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازى عبدالرحمن العبار، اليوم الثلاثاء، والسفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكير، دعم بريطانيا الإستقرار وإعادة الإعمار بالمدينة، وتوفير معدات كشف الإلغام لإزالة الإلغام، ومشروع توعوي حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
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الي الجميع الذين خرجوا على ولي امرنا الشرعي صغار كبار نساء او رجال
مازال ماشفتوا شي يامن خرجتم عليه وخاصة من يدعون انفسهم بالثوار او المنهج السلفي الصحيح ويامن تدعون انفسكم بالسلفية يا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
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