ليبيا_الآن| نفت بلدية #بنغازى ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي، أعما…

#ليبيا_الآن| نفت بلدية #بنغازى ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي، أعمال هدم لمبنى مركز أبحاث الكتاب الأخضر سابقاً، والتابع لهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدنى، بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة سيدى حسين، وتؤكد بأن الصور المتداولة هي لمبنى مماثل فى التصميم الهندسي بمدينة أخرى.
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