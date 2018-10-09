#ليبيا_الآن | أعلن مراقب إقتصاد #الواحات محمد المجبري عن وصول 10 آلاف كيس دقيق، مُرسلة من وزارة الإقتصاد وصندوق موازنة الأسعار في الحكومة المؤقتة، مضيفًا أن الدقيق سيُوزع على كافة المخابز والتي ستبيع الرغيف بـ10 قروش، بعدما وصل سعره إلى نصف د.ل للرغيف الواحد.



