ليبيا_الآن | داهمت وحدة التحريات في مديرية أمن #طبرق مزرعة في منطقة باب الزيت…

#ليبيا_الآن | داهمت وحدة التحريات في مديرية أمن #طبرق مزرعة في منطقة باب الزيتون، يتخذها أصحابها وكرًا لتصنيع المواد الخمرة. واشتبكت الوحدة مع المجرمين، وأصيب خلال العملية بعض رجال القسم. وتم ضبط المجرمين وضبط المصنع بكامل معداته، وإحالتهم للنيابة العامة
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