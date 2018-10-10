ليبياـالآن| فرضت شركة الخطوط الجوية #الليبية غرامة مالية على تخلف الركاب عن ا…

#ليبياـالآن| فرضت شركة الخطوط الجوية #الليبية غرامة مالية على تخلف الركاب عن الموعد المحدد للسفر، وعن إلغاء الرحلة، وذلك داخل المطارات الليبية أو خارج #ليبيا، قيمتها 60 د.ل داخل #ليبيا، و45 دولارًا خارج #ليبيا، و 40 د.ل غرامة إلغاء.
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