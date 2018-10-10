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#ليبيا_الآن| بحث المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، اليوم الأربع…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، اليوم الأربعاء، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرايير، تطورات الوضع السياسي، وتوحيد المبادرات الدولية والإقليمية، برعاية وإشراف الأمم المتحدة، وأنهاء التدخلات السلبية من بعض الدول بالشأن الليبي.

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