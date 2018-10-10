#ليبيا_الآن| تشغيل محطة طلائع النصر الجديدة بمدينة #سرت جهد 30-11 ك.ف، ودخولها على الشبكة العامة، بجهود إدارة الجهد المتوسط الوسطى، وإدارة مشروعات التوزيع الوسطى، ودائرة الجهد المتوسط سرت، وبهذا تم تخفيف الأحمال علي بعض المحطات بالمدينة.
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