ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثا…

#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب الأخصائيين الأجتماعيين بمراقبة التعليم ببلدية #أبوسليم، لمساعدة الأطفال في انتقاء الحقيبة والأدوات والزي المدرسي.