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#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثا…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب الأخصائيين الأجتماعيين بمراقبة التعليم ببلدية #أبوسليم، لمساعدة الأطفال في انتقاء الحقيبة والأدوات والزي المدرسي.

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