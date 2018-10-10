ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثا…

#ليبيا_الآن| أنطلقت حملة نسائم الخير؛ لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب الأخصائيين الأجتماعيين بمراقبة التعليم ببلدية #أبوسليم، لمساعدة الأطفال في انتقاء الحقيبة والأدوات والزي المدرسي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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